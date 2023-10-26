〈財報〉環球影城主題公園銷售飆升 康卡斯特業績超標

康卡斯特 (CMCSA-US) 周四 (26 日) 表示，該公司新增 29.4 萬名無線客戶以及 NBCUniversal 的主題公園銷售額飆升，該公司第 3 季營收和獲利雙雙超過預期。

NBCUniversal 的旗艦串流服務 Peacock 新增 400 萬訂閱者，營收成長 64% 至 8.3 億美元，將訂閱服務當季虧損控制在 5.65 億美元。Peacock 上年同期虧損 6.14 億美元，營收為 5.06 億美元。

康卡斯特上季業績與 LSEG 調查的分析師的估計比較如下：

●調整後每股獲利 1.08 美元，高於預計的 95 美分

●營收 301.2 億美元，高於預估的 296.8 億美元

截至 9 月 30 日當季，康卡斯特淨利潤 40 億美元，合每股 98 美分，而去年同期虧損 46 億美元，合每股 1.05 美分。經一次性專案調整後，本季每股獲利 1.08 美元。上年業績受到康卡斯特 2018 年收購 Sky 相關的一次性損失和商譽費用的影響。

營收較去年同期成長 0.9%。調整後息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA) 成長 5.1% 達到 99.6 億美元。

康卡斯特表示，由於好萊塢環球影城超級任天堂世界的受歡迎，主題樂園調整後的 EBITDA 增加 20% 達 9.83 億美元，這是該部門史上最高單季獲利。

由於美國人繼續放棄傳統有線電視而轉向串流媒體服務，康卡斯特本度流失 18000 名高速寬頻客戶和 49 萬名有線用戶。截至本季末，康卡斯特擁有 1450 萬視訊用戶和 2980 萬住宅寬頻用戶。

美國寬頻收入成長 3.8% 達 64 億美元，但用戶數因資費上漲而下降。

本季無線營收成長 16% 達 9.17 億美元。康卡斯特本季末擁有 630 萬無線客戶。根據 2016 年達成的協議，康卡斯特使用 Verizon 的網路提供品牌 Xfinity 電訊服務。

克里斯多福諾蘭 (Christopher Nolan) 執導的《奧本海默》(Oppenheimer) 是史上票房收入最高的傳記片，全球票房收入超過 9 億美元。話雖如此，由於去年的《小小兵：格魯崛起》和《侏羅紀世界：一統天下》比 NBCUniversal 2023 年暑期檔的整體票房收入更高，戲院收入仍下降 25% 至 5.04 億美元。

由於發行收入增加，NBCUniversal 媒體收入成長 0.4% 至 60 億美元，而美國廣告銷售額下降 8.4% 至 19 億美元。由於促銷和行銷費用下降，媒體部門調整後的 EBITDA 成長 6.5%，達到 7.23 億美元。

康卡斯特本季產生 40 億美元的自由現金流，並透過股利支付和股票回購向股東返還 47 億美元。