首屆永續金融評鑑結果出爐 12家排名前20%獲金管會認證

金管會今 (26) 日公布首屆永續金融評鑑結果，金融三業排名前 20% 的公司共計 12 家，包括元大、中信、玉山等 7 家銀行業者，宏遠、統一 2 家證券業者，以及國泰、富邦等 3 家保險業者，第二屆將會擴大評鑑名單，並新增投信業者。

金管會表示，依照機構名稱筆畫排序，銀行業方面，包括元大銀行、中信銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行；證券業方面，包括宏遠證券、統一證券；保險業方面，包括南山人壽、國泰人壽、富邦人壽。

金管會綜合規劃處處長胡則華表示，第二屆受評銀行維持 34 家，仍不包含 3 家純網銀，證券業會全部納入，從 9 家變成 23 家，投信則有 5 家新納入，保險業也會增加 3 家 (上市保險業) 至 17 家。外界關注評鑑何時擴及所有金融業，胡則華說，評鑑委員會會視業界狀況，最後一定會公布，但時程還需要再討論，也會參考公司治理評鑑規則，公布所有的排名。

胡則華指出，為提升金融業主動因應氣候變遷相關風險及實踐 ESG 能力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展，研訓院、證基會及保發中心配合金管會「綠色金融行動方案 3.0」規劃，完成首屆永續金融評鑑，預計於 2024 年 2 月共同舉辦頒獎典禮。

媒體關注，金管會是否給予評鑑前 20% 金融業者「胡蘿蔔」獎勵？胡則華表示，事實上，評鑑 20% 名單揭曉對於企業名聲就是很好的鼓勵，不用額外給予實質獎勵措施，她也談到評鑑委員會正討論何時公布所有受評金融機構永續評鑑的成績，也就是屆時哪些落在後段班都會現形。

至於後段班業者會不會祭出「棍子」，胡則華表示，不能說是棍子，後續會去關切這些金融機構在永續金融發展進程上遇到了什麼困難，並加以輔導。

金管會說明，第一屆受評對象為全體本國銀行 (不包括中國輸出入銀行、純網路銀行)、上市櫃及非屬集團企業且股本達新台幣 50 億元以上的證券商、資產規模前五大的產險業、規模達 1 兆元以上的壽險業及國內再保險業，共計 34 家銀行、9 家證券商、8 家壽險業、5 家產險業及 1 家再保險業，合計 57 家金融機構接受首屆評鑑。

金管會強調，第一屆評鑑包含的金融機構並非全數，又各業別因業務屬性不同，因此不論在題數或指標內容上均有差異，各業別間不適宜互相比較。未來將持續參考國際 ESG 發展趨勢及國內金融業推動情形，滾動調整永續金融評鑑架構及指標。