群聯9月營收重返50億元 創14個月新高 十銓月增16%

記憶體模組廠今 (6) 日陸續公告 9 月營收，隨著原廠漲價態度明確，客戶開始回補庫存，群聯 (8299-TW) 營收重返 50 億元大關、月增 25%，寫 14 個月新高，十銓 (4967-TW) 則受惠 B2B 客戶訂單挹注、營收月增 16%；第三季營收方面，群聯則達 123.88 億元，季增近 24%。

群聯 9 月營收 50.04 億元，月增 25.38%，年增 4.05%，重返 50 億元大關，創 14 個月新高；第三季營收 123.88 億元，季增近 24%，年減 15%；前三季累計營收 324.74 億元，年減 32%。

群聯執行長潘健成說明，9 月 SSD 模組出貨量持續回溫，顯示系統客戶因庫存水位回到正常水位、或低於正常水位，加上 NAND 市場價格回穩起漲態勢明確，開始陸續回補庫存。

潘健成指出，過去 6 至 9 個月期間，由於 OEM 客戶調整庫存已近尾聲，加上公司拿到更多設計導入 (design-in) 案子，控制晶片需求已逐步回升，整體投片量緩步擴大，且公司控制晶片已進入先進製程世代，客戶加值客製化開發案持續增加。

十銓 9 月營收 14.82 億元，月增 16.47%，年增 113.10%，近 5 季高點；第三季營收 36.48 億元，季減 35.5%，年增 116.33%；前三季累計營收 108.72 億元，年增 119.22%，首度突破百億元大關，單月、單季及累計前三季營收均創歷史同期新高。

十銓表示，受惠原廠減產效益開始發酵，DRAM 和 NAND 報價落底反彈，下游採購力道回升，加上與 B2B 專案客戶持續合作，整體銷量明顯增加，未來將持續觀察客戶庫存及終端復甦程度，調節產能及市場策略，以迎接第四季旺季。

十銓指出，自 2023 年起，各原廠嚴格控管資本支出並下修產能，歷經長達一年庫存修正，雖然市場需求未完全回溫，但減產效益已開始顯現，DRAM 和 NAND 現貨價 9 月開始上漲，產業景氣正向發展。

展望第四季，十銓表示，除全力搶攻雙 11、雙 12、感恩節、聖誕節等重點購物檔期，也將並整合線上線下通路行銷，刺激銷售。

