鉅祥發行無擔保可轉換公司債完成募集約11.38億元 明掛牌交易

沖壓件及次系統廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用，同時也進一步跨入車用光學模組領域，鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案，兩項籌資案金額預估超過 20 億元，其中，發行無擔保可轉換公司債募集約 11.38 億元於 (25) 日宣布完成募集，將在 26 日掛牌交易。

同時，鉅祥除發行 CB 完成競拍將籌資 11.38 億元之外，鉅祥今 (22) 日針對發行現增股 1.5 萬張籌資案訂出現增，現增股以每股 58 元溢價發行，如順利完成，將籌集 8.7 億元，兩者合計自市場籌資 20.08 億元。

鉅祥看好車載產品的接單穩定成長，還要在桃園觀音新廠設立專線生產，爲因應購入桃園新廠區及購置設備，鉅祥擬辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資，分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 11.38 億元，另發行現增股 1.5 萬張籌資，現增股以每股溢價 58 元發行，募集 8.7 億元，兩者共計募集金額 20.08 億元，主辦券商爲中國信託證券。

另外，鉅祥擬發行現增股 1.5 萬張籌資，將在 1 月 29 日除權交易，原股東繳款期爲 2 月 7 日到 2 月 22 日，預計現增股在 3 月 4 日掛牌交易。

鉅祥 2023 年全年營收爲 57.46 億元，年減 15.26%，2023 年前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%。

值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到今年前三季的 22% 占比，公司預估在 2024 年車載應用占比還要成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。此次的大型籌資案，也爲支應此一在台新生產基地的購入。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入，力拼全年營收的成長，同時，目前鉅祥在兩岸之外，有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立，但在包括車用客戶提出需求之下，也規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠，可望在 2025 年開出新產能。