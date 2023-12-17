鉅祥籌資爲擴張 現增及發CB案正式送件估募資逾18億元

鉅祥 (2476-TW) 積極擴充工控、醫療及車載產品應用，同時並跨入車用光學模組領域有成，鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案，已向金管會送件，主辦券商爲中國信託證券，兩項籌資案金額預估超過 18 億元，較原規劃的 16 億元明顯增加。

鉅祥看好車載產品的穩定成長，還要在桃園新廠設立專線生產，爲因應購入桃園新廠區及購置設備，鉅祥擬辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資，分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 10 億元，另發行現增股 1.5 萬張籌資，合計募集金額超過 18 億元。

鉅祥擬發行現增股 1.5 萬張籌資，暫訂以每股 53 元溢價發行。

鉅祥 2023 年前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%。

值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到今年前三季的 22% 占比，公司預估在 2024 年車載應用占比還要占比成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入，力拼全年營收的成長，同時，目前鉅祥在兩岸之外，有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立，但在包括車用客戶提出需求之下，也規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠，可望在 2025 年開出新產能。