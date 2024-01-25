〈焦點股〉晉弘拋棄式膀胱鏡報捷 股價一度觸及漲停

醫材廠晉弘 (6796-TW) 旗下產品有斬獲，拋棄式膀胱鏡授權給全球知名醫材大廠波士頓科學 Boston Scientific，並以商品名 VersaVue 進行全球獨家銷售，利多消息激勵下，今 (25) 日股價一度觸及漲停價 110.5 元，儘管午盤過後漲幅收斂，仍有約 6% 漲幅。

晉弘旗下產品涵蓋數位醫療、遠距醫療、醫療 AI 領域等，其中，拋棄式膀胱鏡授權給甫通過美國食品藥品監督管理局 (FDA)510(k) 審查，是用於下泌尿道部位的內視鏡檢查或輔助治療，可拍攝下泌尿道的組織結構、提供即時高畫質的影像。

另外，自主研發製造的拋棄式內視鏡產品，已取得台灣衛福部 TFDA 第二類醫材許可證，以及美國 FDA510(k) 審查，並以自有品牌透過經銷商進入醫院。該產品相較於傳統內視鏡需清洗消毒，使用病患人數受限，晉弘的拋棄式內視鏡具有防止感染、增加醫院收入等優勢。

據統計，美國拋棄式內視鏡需求量約 1000 萬支，目前以丹麥醫材公司 Ambu 市占率最高，晉弘目標未來 3-5 年要拿下 10-20% 市占。

晉弘去年 12 月營收 5327 萬元，月增 5.15%、年減 5.61%；去年全年營收 5.37 億元，年增 6.98%。