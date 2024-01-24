〈財報〉漲價乏力+需求遲緩 金佰利上季銷售未達預期

好奇紙尿布製造商金佰利 (Kimberly-Clark)(KMB-US) 周三 (24 日) 公布的第 4 季銷售額低於市場預期，因消費品需求波動導致價格漲幅趨緩。

過去一年為抵銷供應鏈中斷和投入成本上升所帶來的影響，業者採取的價格上漲削弱了厭倦通膨的消費者需求。

金佰利等消費品公司以及規模較大的競爭對手寶潔 (PG-US) 和聯合利華 (UL-US)，也不得不應對更便宜的自有品牌蠶食其貨架空間的問題。

雖然截至 12 月第 4 季該公司整體銷量持平，優於上季下降 1% 的表現，但價格漲幅從 5% 放緩至 2%。

根據 LSEG 數據，金佰利第 4 季淨銷售額為 49.7 億美元，略低於分析師平均預期的 49.8 億美元。

該季個人護理部門銷量成長 1%，消費紙巾部門銷量下降 1%，而包括 Kleenex 和 Scott 等品牌的 KC 專業部門銷量下降 4%。

該公司表示，預計成本回收和供應鏈穩定期將「相當大幅地落後」，並預計 2024 財年調整後每股獲利將實現高個位數百分比成長。

根據 LSEG 數據，分析師預計 2024 年調整後每股獲利將成長 7.5%。

第 4 季毛利率成長 210 個基點，原因是原材料等投入成本的下降有助於緩解製造成本上升和某些市場不利的貨幣匯率帶來的衝擊。

該公司上季調整後每股獲利為 1.51 美元，低於分析師之前預計的 1.54 美元。

預計 2024 年有機銷售額將實現低至中個位數百分比成長。2023 年其有機銷售額成長 5%。