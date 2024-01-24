〈台股盤中〉聯發科、傳產撐盤站上17900點 逼近前高資金觀望量能縮

台股今 (24) 日高檔量縮，聯發科、傳產族群扛起撐盤大旗，早盤最高來到 17944 點，上漲 70 點，中午前雖然漲點收斂，但仍暫時站在 17900 點之上，不過，由於接近前高 17956 點，追價買盤觀望下，今日估量僅 2600 億元。

觀察今日電子權值表現，台積電、鴻海平盤震盪，聯發科漲逾 2%，撐起大盤漲勢，AI 股漲跌互見，和碩、宏碁漲逾 2%，技嘉也同步走揚，但緯創、仁寶下挫，面板雙虎也不同調，群創漲約 2%，友達平盤下震盪。

股王世芯 - KY 跌 1%，IC 設計相關的祥碩、創意、智原跌 2-3%，矽力 *-KY 也走弱，不過，IC 通路商文曄、大聯大持穩；高價股跌多漲少，旭隼跌 4%、川湖、緯穎跌 2-3%、嘉澤失守千元大關，大立光、亞德客 - KY 均漲 1%，在高價股中一支獨秀。

大型電子交投清淡下，中小型股匯聚人氣，PCB 族群中，新復興午盤攻上漲停，楠梓電、育富、華通、定穎投控、泰鼎 - KY、瀚宇博、敬鵬、高技等表現不俗；網通族群也表現強勢，海華、訊舟等也漲逾半根停板。

傳產指標今日多有表態，重電指標華城盤中漲逾 2%、大同也小漲，台塑四寶聯袂上漲，台化表現尤佳，航運股也全面向上，貨櫃三雄、航空雙雄都有 1-2% 的漲幅，其他傳產指標如正新、潤泰新、中鋼也有撐。