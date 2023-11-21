陞泰美國布局報捷 拿下多家轉單訂單 明年營運拚重回高峰

安控廠陞泰 (8072-TW) 美國市場布局報捷，隨著美國國防授權法 (NDAA) 效應持續發酵，陞泰近期拿下多家美國公司轉單訂單並進入產品測試，預計明年下半年會陸續貢獻業績，預期將推升明年獲利成長、重回高峰。

陞泰表示，過去幾年都是以一級、二級供應商 (Tier 1、Tier 2) 較積極「去中化」，而三、四級供應商 (Tier 3、Tier 4) 則處於觀望狀態，隨著美國國防授權法 (NDAA) 趨勢抵擋不住，Tier 3、Tier 4 供應商也被迫轉換，而此領域供應商家數眾多且為小而美的公司，也是陞泰聚焦領域。

據了解，陞泰隨著研發人員到位，加上積極推動類比智能解決方案，讓既有類比 CCTV 系統無痛升級成 AI 智能系統，已經接獲多家美國業者 ODM 代工訂單，預期第三季就會看到業績逐步發酵。

陞泰主要業務包括安控與半導體通路，其中安控毛利率高達 30-40%，是半導體通路的倍數，預期在美國代工訂單挹注下，明年獲利有望追回去年水準，重返營運成長力道。

陞泰前 10 月營收 10.05 億元，年減 7.4%。法人估，今年全年營收仍約下滑個位數；明年則因對子公司安宏電子喪失控制力，營收也會受到影響，不過美國代工訂單有望補上其缺口。