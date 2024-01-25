〈能源盤後〉美產量、供應量均大降 中國支撐經濟 提亮需求前景 油價上漲

國際油價周三 (24 日) 上漲，係因嚴寒天氣影響，美國石油一周產量減少 100 萬桶，而中國採取措施支持經濟，提亮能源需求前景，因此獲得支撐。

美官方數據也顯示，美國原油供應連續第二周下降超過 900 萬桶。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 72 美分或 1%，報每桶 75.09 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 49 美分或 0.6%，報每桶 80.04 美元。

2 月交割的汽油期貨價格下跌不到 0.1%，收每加侖 2.21 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.4%，收每加侖 2.68 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 7.8%，收每百萬 Btu 2.64 美元。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周美國原油庫存下降 900 萬桶以上，同時也因天氣造成美國石油產量大幅下降。

Kpler 美洲首席分析師 Matt Smith 稱上周報告的數據很大，但影響短暫。「上周的冬季風暴重創生產和煉油活動，讓兩者均大幅減少，但預計未來幾周就會反彈。其他大幅下降來自隱含的汽油需求，以及最終的原油庫存，市場就像雪球一樣震動。 一切都需要幾周的時間才能安定下來。」

EIA 報告顯示，上周 (1/19 止) 美國商業原油庫存減少 920 萬桶、汽油供應增加 490 萬桶，餾分油庫存減少 140 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國商業原油庫存減少 300 萬桶、汽油庫存將增加 100 萬桶，而餾分油庫存將小幅下降 8.1 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存增加 667 萬桶、汽油庫存增加 720 萬桶，而餾分油庫存減少 24.5 萬桶。

上周美國石油產量減少 100 萬桶 / 日，達到 1230 萬桶 / 日，自前一周公布的產量歷史新高 1330 萬桶 / 日降下來。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師本預計美國原油產量減少 90 萬桶 / 日，至 1240 萬桶 / 日，因為極端寒冷的天氣和營運挑戰導致產量下降，特別是在北達科他州和德州。

另外，EIA 也公布上周 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存也減少了 200 萬桶。

天然氣期貨周三也強勁上漲。價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，美國天然氣本周供應減少的程度可能創「史上最大之一」。

EIA 周四將公布天然氣供應報告。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量下降 3260 億立方英呎。

「繼周日晚上暴跌後，天然氣價格現在略有上漲，因為天氣預報稱氣溫開始再次變冷。」Flynn 說。

中國需求

Flynn 指出，因中國採取措施，試圖擺脫經濟困境，油價進一步上漲。

中國人行計劃放鬆貨幣政策以支持經濟，並於 2 月 5 日將存準率下調 0.5 個百分，人行總裁潘功勝表示，此舉應可向市場挹注 1 兆元人民幣 (1390 億美元) 流動性。

「儘管自需求增長角度來看，印度將開始超越中國，但中國仍然是石油需求的驅動力。」