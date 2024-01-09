〈陸港盤後〉中國央行暗示可能降準 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周二（9 日）收盤齊揚，滬指漲 0.2%，中國人民銀行（央行）官員暗示可能會調降存款準備金率，提振投資人信心。

滬指週二漲 0.2% 報 2,893.25 點，深成指漲 0.27% 漲 8,971.72 點，創業板指漲 0.37% 報 1,750.78 點；兩市成交額合計人民幣 6,742 億元，「北向資金」淨流入 0.19 億元。

零售、紡織服裝、煤炭、銀行、石油等類股均走高，光電、免稅、機器人等族群活躍；軟體、券商等類股走低。

香港恒生指數周二收盤跌 0.21%，報 16,190.02 點，恒生科技指數跌 0.87%，報 3,454.5 點。

據《新華社》周一報導，中國央行貨幣政策司司長鄒瀾表示，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。鄒瀾說，將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價格三方面發力，為經濟高品質發展營造良好貨幣金融環境。

鄒瀾指出，在總量方面，將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供有力支撐。

不過，RBC Wealth Management 資深投資策略師段乃榕（Jasmine Duan）表示，投資人還是很擔心中國經濟成長前景與政策不確定定，對中國股市的態度仍偏保守，短時間內這種氛圍可能拖累股市。

段乃榕說，如果中國央行果真降準，也不會改變遊戲規則。Duan 表示：「投資人已經提高投資中國的門檻，仍然擔心中國的長線可投資性，特別是外國投資人。」

華安證券也指出，當下政策層面發力出現了積極信號，財政貨幣表態均較為積極，但投資人對經濟復甦緩慢以及宏觀政策力道的預期尚未得以有效改善或扭轉，可能還需要等待更多或力道更大的宏觀政策接續，或經濟數據報佳音。