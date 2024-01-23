賣賣賣！碧桂園又要賣資產自救了 這次是廣州商業資產

賣賣賣！繼澳洲項目後，中國重量級建商碧桂園 (02007-HK) 又計劃出售位於廣州的多處商業資產，涵蓋公寓、酒店、辦公樓等資產。

據《券商中國》報導，廣州產權交易所官網周一（22 日）顯示，碧桂園發布了五項資產轉讓系列推介公告，這些資產均位於廣州，涵蓋公寓、酒店、辦公樓等資產，出讓總價達人民幣 38.18 億元。

碧桂園本次出讓的資產中，轉讓價格最高的是增城區鳳凰城酒店，報價達到人民幣 12.6 億元。

鳳凰城酒店有 573 間豪華客房，被稱為廣州東最大五星級山水主題式酒店之一，總建築面積約 9.79 萬平方公尺。

值得注意的是，在上述資產擺上貨架前，碧桂園已經或正在轉讓多項重大資產。近日有消息稱，碧桂園澳洲子公司 Risland Australia 擬以 2.4 億澳元出售雪梨剩餘所持地皮。

碧桂園說，正在積極接洽澳洲項目，有望在上半年完成出售。

另外，2023 年 12 月，碧桂園與萬達商管、珠海萬贏簽訂協議，以 30.69 億元的價格轉讓其所持珠海萬達商管股權。2023 年 8 月，碧桂園以 12.9 億元的價碼，出售廣州亞運城項目 26.67% 股權。

對於碧桂園一系列資產拋售，市場認為，碧桂園正在加速回籠資金，減緩現金流壓力。

近日碧桂園董事局主席楊惠妍在 2024 年工作會議上表示，「家族肯定與公司共命運」，「目前正在盡力盤活資產」。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，碧桂園此舉顯示在盤活存量資產方面，碧桂園確實在逐步推進相關資產處置。本次出讓的幾個項目位於廣州，預料項目變現速度會快一些，有助於緩解資金壓力。