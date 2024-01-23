跳槽夢幻榜：台積電奪電子業十連霸 台塑重返傳產首選

yes123 求職網今日公布的「龍年新春轉職潮與國外工作計畫調查」結果顯示，「台塑集團」是上班族最嚮往進入的傳統產業首選；金融業為國泰金，「高科技產業」則仍由「台積電」創下十年蟬連冠軍，有近五成的求職者渴望躋身電子大廠，一躍而成半導體新貴。

根據一份「夢幻的」跳槽企業名單，本次調查就發現，若單就「傳統產業」來看，在可複選狀況下，上班族最嚮往進入的前五名，分別是：「台塑集團」(31.8%)、「中鋼」(31%)、「長榮集團」(30.3%)，以及「台灣高鐵」(29.3%)、「統一集團」(28.4%)；至於六到十名部份，則分別為：「中華航空」(27.3%)、「王品集團」(26.2%)、「誠品」(21.9%)，以及「鼎泰豐」(21%)、「新光三越」(20%)。

針對「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是：「台積電」(48.9%)、「中華電信」(42.9%)、「鴻海」(35.6%)，以及「聯發科」(26.2%)、「華碩」(25.2%)；至於六到十名部份，則分別為：「大立光」(24.3%)、「台達電」(20.7%)、「聯電」(16.3%)，以及「宏碁」(15.5%)、「日月光」(14.6%)。

最後對於「金融產業」部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前五名，分別是：「國泰金」(31.5%)、「富邦金」(30.7%)、「中信金」(29.8%)，以及「玉山金」(28.6%)、「臺灣金控」(23.1%)；至於六到十名部份，則分別為：「第一金」(22.1%)、「合庫金」(20.8%)、「兆豐金」(19.7%)，以及「台新金」(19%)、「元大金」(17.9%)。

綜觀以上三大排行榜，其中「台塑集團」自 2020 年後，於「傳統產業」組重返第一名；另外「國泰金」自 2021 年後，也在「金融產業」組再次奪冠；至於台灣經濟「護國神山」之一的「台積電」，則取得「高科技產業」組蟬連首選的十連霸。