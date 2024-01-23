港股跌破15,000點 中金：需要及時有力財政支持

香港股市周一（22 日）收盤延續跌勢，三大指數均寫下 2022 年 10 月以來新低，且恒生指數跌破 15,000 點，中金公司指出，當前環境需要及時且有力的財政支持。

香港恒生指數、恒生科技指數、國企指數周一收盤分別重挫 2.27%、3.02%、2.44%，報收 14,961.18 點、3,035.47 點、5,001.95 點。

今年來國企指數大跌 13%，表現在全球主要指數中敬陪末座。相較下，美股標普 500 指數漲 1.5%。

Saxo Capital Markets 市場策略師 Redmond Wong 表示，有很多 H 股投資人是海外機構投資人，現在這些外資在亞洲的布局已經從香港轉移至日本等市場。

《彭博》指出，在香港上市的中國股票，通常被視為是中國經濟情勢的晴雨表，也是投資人觀察市場信心的指標。 相較下，在上海和深圳掛牌交易的股票，一直受中國監管機關干預，例如口頭警告、「國家隊」進場護盤。

另據《財聯社》報導，對於港股市場表現持續不佳，中金公司指出，當前環境需要及時且有力的財政支持。2023 年 10 月底人民幣 1 兆元國債和今年 1 月初央行重啟 PSL，都是對症方向，但不論何種形式，力道都要夠大，才能達到總量效果。

中金公司說，部分技術指標已經接近歷次底部極端水準：

估值：恒生指數 7.4 倍動態本益比僅次於 2008 年金融危機和 2022 年 10 月底的市場底部；

風險溢價：升至 9.9%，與 2022 年 10 月底部相當；

賣空成交比率：17.2% 的賣空成交比率僅次於 2022 年 10 月底，RSI 以及成交換手也都接近此前幾輪市場底部。

此外，中金公司指出兩大外部擔憂。首先是去年 12 月美國零售銷售增速超出市場預期，削弱了聯準會（Fed）降息預期。去年 12 月美國零售銷售月增 0.6%，高於經濟學家原估的 0.4%。

其次是美國前總統川普贏得愛荷華州共和黨總統大選黨內初選，引發市場擔憂美國未來政策走向面臨不確定性。