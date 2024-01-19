【量大強漲股整理】台股大漲後，主流股呼之欲出，該鎖定誰?

台股今日跳空開高走高大漲，在 AI 族群以及 (2330-TW) 台積電強勢表態之下，大漲 453.73 點，收 17681.52 點，成交量 4231.74 億元。

看一下三大法人: 外資買超 801.69 億元；自營商買超 6.12 億元；投信買超 40.09 億元；三大法人合計買超 847.9 億元。

台股今日在晶圓代工龍頭 (2330-TW) 台積電法說會優於預期，股價跳空開高走高，大漲逾 + 6%，不僅一舉突破 600 元大關；更帶動 AI、封測、半導體設備股全面啟動，電子資金比重飆升至 8 成以上，指數成功站在所有均線之上，今日不僅收量增紅 K 棒，化解先前弱勢型態，目前日 K、周 K 都收量增紅 K 棒，未來有機會向萬八大關邁進；台積電法說會後 ADR 大漲逾 + 9%，有機會帶動科技股回升，投信持續站買方，加上外資回頭買超台股逾 800 億元，技術面籌碼面偏多看待，有利於紅包行情。

個股方面，(2330-TW) 台積電，昨日法說會報捷，獲得外資肯定，開高走高，大漲 6.46%，收在 627 元，不僅創下 23 個月新高，更成為台股今日護盤要角，市值大增近新台幣 1 兆元，市值來到 16.23 兆元、 (2454-TW) 聯發科，上漲 23 元，來到 920 元， (2317-TW) 鴻海，則漲 0.6%；美超微上修財測股價飆，也讓台廠 AI 伺服器概念股一吐近來的悶氣，(3231-TW) 緯創，直攻漲停，收在 107 元，成交量直逼 27 萬張，居上市個股之冠、(2382-TW) 廣達，漲勢驚人，上漲 8.35％，(6669-TW) 緯穎，上揚 5.85％；AI PC 題材持續火燙，(2357-TW) 華碩，漲 + 2.25%、(2324-TW) 仁寶，漲 4.31%、(2353-TW) 宏碁，漲 2.11%、(2356-TW) 英業達，漲 5.38%，為 AI PC 裡漲幅最大的；IC 設計族群也有表現，(6233-TW) 旺玖，漲逾半根停板， (3035-TW) 智原，再創波段新高，漲 1.53%，個股呈現輪動。

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到底在台股大漲後，主流股呼之欲出，該鎖定誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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