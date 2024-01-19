比特幣ETF獲批後3天吸金19億美元 創資金流入規模紀錄

比特幣現貨 ETF 在獲得批准後，每天都在下跌，不過仍吸引投資者的強烈興趣。發行人和分析師的數據顯示，投資者在前 3 天交易中向九個新的追蹤比特幣現貨價格的 ETF 投入了 19 億美元，創下 3 日資金流入規模紀錄。

流入這 9 檔基金的資金總額，超過了 2021 年， ProShares 比特幣策略 ETF 的發行後資金流入量，當時推出後的前三天交易中吸引了創紀錄的 12 億美元。在更早之前，SPDR 黃金股 ETF 在 2004 年推出後的前三天就吸引了 11.3 億美元。

市場參與者表示，比特幣 ETF 在多大程度上繼續吸引散戶和機構投資者，以及哪些發行人將脫穎而出，還有待觀察。 一些樂觀的分析師表示，到今年年底，資金流量可能會達到 500 億至 1000 億美元。

比特幣自 1 月 11 日以來已下跌超過 8%，此前，由於預期 ETF 最終將獲得 SEC 的批准，比特幣近幾個月反彈。

Strategas 的 ETF 分析師 Todd Sohn 表示：「到目前為止，這些產品的推出幾乎達到了炒作的效果。」 「下一個問題是，他們的持久力是什麼？ 六個月後或六年後，這些資金流會是什麼樣子？」

目前，較低的費用和知名度似乎是吸引投資者的關鍵因素。 根據加密貨幣研究和分析公司 BitMEX Research 的數據，資產管理巨頭貝萊德 (BlackRock) 的 iShares 比特幣信託 ETF 吸引了超過 7 億美元的資金，而富達 (Fidelity) 的 Wise Origin 比特幣基金則吸引了超過 5 億美元的資金。

九家發行人的費用 (在豁免之前) 範圍從最低的 0.19% 到最高的 0.39%。

貝萊德對前 50 億美元資產和前 12 個月的交易收取 0.12% 的費用。 之後，費用將上漲至 0.25%。 富達最初收取零費用，7 月 31 日後升至 0.25%。根據晨星公司 (Morningstar Inc.) 的計算，這些費用仍低於平均 ETF 費用 0.54% 的一半。

CF Benchmarks 執行長 Sui Chung 表示：「費用顯然是成功的關鍵決定因素。」