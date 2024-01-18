〈比特幣ETF獲批〉現貨比特幣ETF前三天交易吸引19億美元流入

甫獲放行的一批全新美國比特幣 ETF 吸引了投資者的強烈興趣，但目前尚不清楚它們是否能夠在未來幾周繼續維持資金流入的速度。

發行商和分析師的數據顯示，投資客在前三天交易中向 9 支新的追蹤比特幣現貨價格的 ETF 投入 19 億美元，其中基金巨頭貝萊德 (BLK-US) 和富達投資占了最大比例。

流入這 9 檔基金的資金總額超過 ProShares 比特幣策略 ETF 推出後的資金流入量；後者在 2021 年推出後的前三天交易吸引創紀錄的 12 億美元。SPDR 黃金股 ETF 在 2004 年推出後前三天吸引了 11.3 億美元。

對期待已久的 ETF 的投資於 1 月 11 日獲得美國證券交易委員會 (SEC) 批准後的第二天推出，但未達到對首日資金流量最激進的數十億美元的估計 。

市場參與者表示，追蹤這種惡名昭彰的波動性加密貨幣的基金能繼續吸引散戶和機構投資人多久，以及哪些發行商將脫穎而出，還有待觀察。某些樂觀的分析師表示，到今年年底，資金流量可能會達到 500 至 1000 億美元。

比特幣自 1 月 11 日以來已下跌超過 8%。之前幾個月由於預期 ETF 最終將獲得 SEC 的批准，比特幣大幅反彈。

Strategas 的 ETF 分析師索恩 (Todd Sohn) 表示：「到目前為止，這些產品的推出幾乎達到了炒作的效果。」「下一個問題是，它們的持久力有多久？6 個月後或 6 年後這些流量會是什麼樣子？」

目前，較低的費用和知名度似乎是吸引投資人的關鍵因素。根據加密貨幣研究和分析公司 BitMEX Research 的數據，資產管理巨頭貝萊德的 iShares 比特幣信託 ETF 吸引超過 7 億美元的資金，而富達的 Wise Origin 比特幣基金則吸引超過 5 億美元的資金。