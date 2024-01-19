〈能源盤後〉交易商權衡需求前景 中東供應威脅 原油上漲

國際油價周四 (18 日) 收高，交易商權衡需求前景以及中東衝突造成的供應風險。

美國能源資訊局 (EIA) 公布石油供應報告，數據顯示上周商業原油供應意外下降，而石油產品庫存增加。該報告公布後，價格攀升至盤中高點。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.52 美元或 2.1%，收每桶 74.08 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.22 美元或 1.6%，報每桶 79.10 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲近 2.3%，收每加侖 2.18 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.69 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 6%，收每百萬 Btu 2.70 美元。

需求 & 中東風險

總部位於巴黎的國際能源署 (IEA) 周四預計，今年石油需求成長將自去年的 230 萬桶 / 日降至 120 萬桶 / 日，使總需求降至平均每日 1.03 億桶。此前 IEA 預計 2024 年的需求成長為 110 萬桶 / 日。

FOREX.com 和 City 全球研究主管 Matthew Weller 表示，IEA 的預測符合石油生產國組織 (OPEC) 「石油需求成長穩定」的預期。OPEC 周三發布月報，預期今年全球需求將成長 220 萬桶 / 日，與先前的預測持平。

儘管葉門胡塞武裝份子對航運的襲擊迫使油輪和貨船改道，但石油交易商在很大程度上忽視中東衝突擴大的威脅。

Sevens Report Research 分析師周四寫道：「中東的緊張局勢雖仍然加劇，但尚未讓供應明顯中斷，而且隨時間推移，市場對地區衝突的擔憂正在緩解。」

周四稍早，巴基斯坦空軍對伊朗發動報復性空襲，據稱其目標是胡塞武裝份子陣地，造成至少 7 人死亡且讓鄰國間的關係更加緊繃。伊朗周二對巴基斯坦領土發動攻擊，造成西南部俾路支省兩名兒童死亡。

Zahir 表示，隨著紅海緊張局勢加劇，「伊朗涉入可能只是時間早晚的問題，倘若伊朗擾亂霍爾木茲海峽的石油運輸，將刺激油價大幅上漲，因為該海峽是重要的石油過境點。」

供應報告

因周一是馬丁路德金紀念日，美國能源資訊局 (EIA) 的石油供應報告推遲一日至周四公布。

EIA 周四公布，上周 (1/12 止) 美國商業原油庫存減少 250 萬桶、汽油供應增加 310 萬桶，餾分油供應增加 240 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 9.3 萬桶、汽油供應增加 360 萬桶，餾分油供應增加 190 萬桶。

美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周原油庫存增加 48.3 萬桶。

EIA 數據顯示，上周俄克拉荷馬州庫欣紐約商業交易所交割中心的原油庫存減少 210 萬桶，而美國石油產量增加 10 萬桶，達每日 1330 萬桶，符合 EIA 公布的 12 月 15 日和 12 月 22 日當周創紀錄的石油產量。

另外，EIA 周四也公布天然氣供應報告，顯示上周 (1/12 止) 美國天然氣庫存減少 1540 億立方英呎，但仍比 5 年平均高出 3200 億立方英呎。Schneider Electric 分析師先前預期上周天然氣庫存減少 1700 億立方英呎。