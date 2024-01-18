〈能源盤後〉美元回落 WTI油價收高 但需求擔憂仍在 Brent油價下跌

國際油價周三 (17 日) 收盤漲跌互現，隨著美元回吐早前漲幅，WTI 原油期貨價格收高，而全球基準的 Brent 原油價格則因交易商對能源需求前景的擔憂而下跌。

分析師表示，整個第一季主要石油生產國的減產舉措仍是石油市場的關鍵因素，有助於穩定價格。 然而，交易員持續淡化中東局勢升級並衝擊原油供應的可能性。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 72.56 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，報每桶 77.88 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.14 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.65 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.87 美元。

市場驅動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 的減產讓市場儘管在地緣政治動盪加劇之際，還能保持穩定。

「第一季預期供應緊繃，係因 OPEC 增加閒置產能，而非投資不足導致石油產量跟不上消費，有鑑於此，這限制了看漲尾部風險的價格上行潛力。」Vincent 說。

迄今交易員基本上忽視供應中斷的威脅，儘管美國領導的聯軍對胡塞武裝勢力發動攻擊，且胡塞武裝勢力無視停止襲擊航運的最後通牒。

斯巴達資本首席市場經濟學家 Peter Cardillo 認為，儘管如此，其他中東國家若全面爆發對以色列的戰爭，將擾亂供應鏈並導致油價飆升。

周三早盤，由於 ICE 美元指數攀升至 103.69，為約一個月高點，因此 WTI 原油和 Brent 原油以及其他大宗商品均走跌。

聯準會 (Fed) 理事 Christopher Waller 周二就今年降息發表強硬言論，此後美元走強。他稱聯準會距離其 2% 通膨目標「已經很近了」，但在其低通膨率能確定持續下去之前，Fed 不應急於降息。

美元走強可能會使以美元計價的石油對海外買家來說更加昂貴，但爾後 ICE 美元指數回吐大部分漲幅，周三下午漲幅不到 0.1%。

交易員也權衡周三公佈的最新中國官方數據。中國 2023 年 GDP 成長 5.2%，雖然超過政府設定的「5% 左右」的目標，但低於一些分析師預期的 5.3% 成長率。

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，該數據令一些人失望，市場可能將其視為「中國經濟繼續陷入困境的跡象」。

同時，OPEC 周三發布月報，預期今年全球石油需求將成長 220 萬桶 / 日，與先前的預測持平。

OPEC 秘書長 Haitham Al Ghais 周三在 OPEC 官網上聲明，過去對石油供應見頂的預測「完全偏離事實」，並受到「對可採資源基礎規模的錯誤假設」的誤導，且低估了技術進步的影響以及行業的整體智慧。

因周一是馬丁路德金紀念日，美國能源資訊局 (EIA) 的石油供應報告推遲一日至周四公布。

麥格理分析師預計，上周 (1/12 止) 美國原油庫存將增加 550 萬桶、汽油供應將增加 750 萬桶，餾分油供應將增加 240 萬桶。