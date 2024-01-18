專家：擁有一台AI PC或AI手機 不代表就能自己跑大模型

上周的 CES 2024 上，「AI PC」隨處可見，英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US)、NVIDIA(NVDA-US) 和高通 (QCOM-US) 等公司都在宣揚他們的硬體在運行 AI 任務方面的出色表現。正如微軟 (MSFT-US) 所說，今年是「人工智慧驅動的 Windows PC 年」。
不過，專家警告，無論是「AI PC」或「AI 手機」，距離多數人想像中的設備仍有極大差距。
據《Computerworld 》作家 Chris Hoffman 發文指出，用戶需要了解，目前大多數生成式 AI 工具，並不真的在自己的電腦實現。當使用者在 Windows 11 上使用 Copilot、啟動 ChatGPT、轉向 Adobe Firefly 生成映像或與類似流行的 genAI 工具互動時，這些工作實際上並不是在個人的電腦上完成。
相反，所有處理都發生在某個資料中心中—靠著功能極其強大的電腦，使用大量資源和電力來運行人工智慧模型。
但是，為了獲得良好的結果，使用者通常需要一台具有強大處理能力的電腦。 特別是，需要一個非常快速的 GPU。
理論上，所謂的 AI PC 應該是讓用戶在自己的硬體上本地運行這些 genAI 模型，而無需將資料發送到中央處理中心。但目前的實際運作是，將最艱鉅的任務將發送到資料中心，而更簡單的任務，才可能在自己的電腦完成。
即使在具有精美 Copilot 鍵的「AI PC」上，Copilot 的工作方式也與其他 PC 上完全相同，所有工作都在微軟的資料中心進行。
AI PC 達成的可能性，要歸功於最近的硬體進步—具體來說，是在英特爾最新的 Meteor Lake 晶片和最近的 AMD 晶片中添加了「神經處理單元」(NPU)。
NPU 是專用的低功耗硬體，可以在本地運行 genAI 模型並加速 AI 處理。它們不會消耗太多電量，因此生成式 AI 任務即使使用電池電源也可以在背景運行。
在手機端，則由 Google 的 Tensor G3 晶片來做類似的事情。在 Pixel 手機上，該硬體無法提供在本地運行 Google 強大的 Bard AI 體驗的方法。 它運行一個名為 Gemini Nano 的較小模型。 同樣，它們不會很快在本地運行 Copilot 或 ChatGPT。
不過，儘管有硬體，使用者可以購買可以購買帶有 NPU 的「AI PC」，但並不會僅僅因為硬體已經到位，就發生任何變革。