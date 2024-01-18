美團股價跌破2018年發行價 高盛認為市場過度悲觀

美團點評 (3690-HK) 港股股價周三 (17 日) 下跌 6.97%，收報 68.75 港元，創 4 年來新低。 該價格跌破了 2018 年美團上市時 69 港元的發行價。

這家主打本地生活業務的公司當前總市值為 4293 億港元，較巔峰時期的 2.6 兆港元縮水八成以上。 進入 2024 年以來，美團股價累計跌幅達 16.06%。

由於中國消費者信心疲軟以及與字節跳動等競爭對手的競爭加劇，投資者對其前景感到擔憂，美團點評股價暴跌。

由於中國經濟持續疲軟，香港上市的中國科技股普遍表現不佳，美團也追隨了這一趨勢。

近期的拋售凸顯出投資人對中國科技巨頭的擔憂。除了美團之外，阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 的股價較歷史最高水準下跌了 78%，而騰訊 (00700-HK) 的股價同樣較高峰下跌了 60% 以上。

事實上，自 1 月 10 日以來，美團已連續 5 個交易日回購股票以提振股價，累計回購 2690.5 萬股，耗資約 20 億港元。 這也是該公司首次回購股票。

查看這家公司的最新財報可知，其在去年三季度營收和凈利均處於增長態勢。 其中，營收較上一年增長了兩成多，凈利潤與 2022 年同期相比漲幅高達 195.37%。

相較之下，這支股票周三已跌至技術上超賣水準，其股價甚至比最悲觀的分析師所設的目標還低 25%。

高盛集團分析師 Ronald Keung 等人在本周的報告表示，「我們認為，市場對美團點評的成長和獲利前景的競爭過於負面」。這家投行認為，有鑑於該公司的食品配送業務量在過去 5 年中增長了 3 倍，而盈利能力卻飆升了 20 倍，因此這種下滑是不合理的。