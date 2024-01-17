【量大強漲股整理】台股連日回檔後，有機會在上，選後該鎖定哪五大面向?

今日台股開低走低，回測季線，終場下跌 185.08 點，收在 17161.79 點，成交量 3820.43 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 782.23 億元；自營商買超 14.85 億元；投信買超 68.33 億元；三大法人合計賣超 699.05 億元。

美股四大指數漲跌互見，新台幣在總統大選後，持續貶值，指數開低走低，回測季線；(2330-TW)台積電，扮演撐盤角色，相對抗跌，但台塑四寶、金融股，以及中小型股漲多拉回下，指數震盪回檔；反倒是市場再度關注 AI 晶片未來需求， (NVDA-US) 輝達與 (AMD-US) 超微，股價昨日雙雙大漲，AI 及 AI PC 族群有止穩的現象；選後不確定因素解除，受到政局因素，牽動美中台三方關係，先前漲多消化，加上恰逢台指期結算，大盤震盪加劇；總裁楊金龍出面說明，央行手中握有逾【八兆元的央行定存單】，猶如國內新台幣【資金大水庫】，必要時可直接可挹注金融市場；後續台股將回歸到基本面，選股重於選市，市場上靜待周四(2330-TW) 台積電法說會、美國科技股的財報。

個股方面，權值股，(2330-TW)台積電，力守平盤，終場小漲 1 元，收 581 元，市場在觀望台積電 18 日法說提出的看法；而相關半導體設備廠逆勢走揚，(6187-TW)萬潤，強漲逾半根停板，(3055-TW)蔚華科、(3131-TW)弘塑、(6196-TW)帆宣，表現不俗； (NVDA-US) 輝達與 (AMD-US) 超微，股價周二雙雙大漲，散熱廠，(3324-TW) 雙鴻，站上月線關卡、(3017-TW)奇鋐，盤中最高來到 357 元，差一元就突破前高 358 元，但賣壓湧現，收黑 K 棒；航運股 (2603-TW)長榮、(2609-TW)陽明、(2615-TW) 萬海，今天收盤都全面下挫；前幾天併購題材，神盾集團，(6462-TW)神盾，上漲 8.31％最多，(6684-TW)安格、(8054-TW)安國，震盪收紅，(6695-TW)芯鼎、(6243-TW)迅杰，由紅翻黑，個股持續輪動。

選後紅包行情可期?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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