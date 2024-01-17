中國是否會全面中止ECFA？國台辦回應來了！

有關中國未來是否會全面中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）的問題，國台辦發言人陳斌華周三（17 日）表示，ECFA 是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署，但民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸協商政治基礎，是有關問題難以得到解決的根本原因。

陳斌華說，有關部門正依據 ECFA 相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止 ECFA 早收清單農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

據《中評社》報導，廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，未來在沒有「九二共識」的政治基礎的情形下，北京應該會全面中止 ECFA 中關稅減讓安排與惠台讓利，反「獨」反分裂天經地義，合理、合法、合情。

唐永紅表示，北京應嚴厲打擊民進黨執政的經濟基礎與安全基礎，讓台灣民眾體認到民進黨執政對台灣不僅沒有任何好處，只有切實壞處。

唐永紅預判，至少在可預見的 2028 年之前，中美都會維持「鬥而不破」的局面，民進黨也不敢貿然修憲推動「法理台獨」，台海局勢總體可控。但民進黨必然小動作不斷，例如民進黨會繼續搞「去中國化」，阻礙兩岸人文社會交流，特別是會繼續與美國等外部勢力勾連，強化兩岸對抗態勢。