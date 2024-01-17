電視劇《繁花》全網爆火 王家衛在設計上花了多少心思？

中國電視劇《繁花》歷經三年打磨，改編自金宇澄同名原著小說，由王家衛執導、監製，胡歌領銜主演。

在央視 8 套剛剛播出，收視率就破 2，豆瓣評分 8.1 分。

故事描述 90 年代的上海，由胡歌飾演的「阿寶」，在生意場上沉浮，看盡繁華後的淡然與落寞，在煌煌大時代中留下一段傳奇故事。

微信公眾號「美術誌」指出，《繁花》的主視覺海報帶有非常強烈的「王氏風格」，王家衛對於字體運用有著自己的執著，這在他過去的作品中均有所呈現。

他每一次都會挑選與作品氣質相符的字體，貫穿始終。此次海報「繁花」二字的字體設計，靈感來源於魯迅先生創作的《萌芽月刊》。

《繁花》是承接《花樣年華》和《2046》的第三部曲，展示他的王家衛式上海情結。人們能在海報中看到一種高雅精緻的金色籠罩了整個故事。

《繁花》海報設計

2020 年繁花正式官宣，寶總亮相！見其人，聞其聲。一個胡歌的側顏殺，年代感直接拉滿來了！字體也比較隨意些。

2021 年第二版。時光如水版海報，由知名設計師黃海設計，紅磚瓦房晨昏天光，如虛似真的大金⻥，也像是讓人魂牽夢繞卻無法追回的似水年華。煙花過後，物是人非。只留下那個孤單獨坐的阿寶。

2022 第三版。千呼萬喚始出來！寶總亮相黃河路，在字體細節設計上，似乎也在配合著全新主題「繁花似錦」主題，字體也變得越來越「繁」了。筆畫進行了分割，增添了不少裝飾元素。

《繁花》場景燈光色彩設計

劇中標誌性的抽幀畫面，濃郁飽滿的色彩美學，以及快節奏的剪輯風格下，讓人物的面孔特寫總是若隱若現，用鏡子造成虛化的重影，或是借虛焦的前景挑弄曖昧，折射人物內心的複雜變化。

這些都觀眾都能在《重慶森林》、《東邪西毒》及《2046》裡瞥見。

《繁花》服裝設定

「美術誌」指出，劇中角色的服裝設計與設置相得益彰。從拍攝地點、背景色調到角色性格特點，每個角色的服裝選擇都與劇情緊密相連。

比如，女主角馬伊琍演的玲子，是一個開朗熱情又不浮誇的老闆娘，她的服裝雖然多彩，但不會很豔麗，展現出她喜歡追求時髦和活力的一面，又不失雅緻，不入俗套。

另外，劇中的汪小姐，唐嫣的服裝細節處理令人讚嘆，能體現好職業的優勢。

服裝設計師把反映當時的風格元素，都巧妙第運用上了！華庭路是高雅知性的高級外貿時髦貨；七浦路是廣州平民時尚貨，九江路的服裝雖然也來自廣貨，但價格都很高，顏色與款式都很浮誇，很像澳門、香港過來的。

飯店老闆娘李李（辛芷蕾飾）的穿搭充滿了時尚感與品味，她常常選擇簡潔時髦的寬鬆，展現她對時尚的專業魅力。無論是修身剪裁的露背連衣裙，還是為了面對客人的大方長款連衣裙，都能展現出她的卓越品味和優雅氣質。

最後要說的就是胡歌，派頭當然要做好，西裝三件套不能少。

但細細考究，《繁花》裡胡歌的西裝，其實是當下的風格，與 90 年代流行的西裝設計不大相同。

那時候，人們崇尚的西裝，仍是以亞曼尼「權力」套裝為藍本的設計，用墊肩和大廓形來強調力量感。