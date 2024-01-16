美Fed降息節奏恐亂了套 外資狂賣451億 拋售4檔金控股都超過2萬張

台股今天跌 199.95 點，收在 17346.87 點，成交值新台幣 3082.08 億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超 481.57 億元。其中尤以金控股爲外資賣超的重災區，包括開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW) 都遭外資賣超在 2 萬張以上。

證券分析師張陳浩分析，造成今天外資大賣金控股的主要原因在於美國 Fed 今年停止升息並降息的指望可能向後遞延或降息幅度縮減，除了已經造成美元指數走高之外，恐怕進一步引爆美債殖利率的走高及公債價格的走低，此一趨勢一旦實現且加劇，勢將造成台灣持有美債的壽險業及金融業因此蒙受損失，也因此今天大舉拋售台股的金控股持股，並且匯出資金。也造成新台幣匯率今天收盤 1.77 角。

今天除 4 大金控遭外資賣超逾 2 萬張之外，包括國泰金 (2882-TW)、第一金 (2892-TW)、元大金 (2885-TW)、合庫金 (5880-TW)、永豐金 (2890-TW)、華南金 (2880-TW) 都是外資調節的主要標的。

元月 16 日台股集中市場，外資賣超 451.07 億元，投信買超 0.78 億元，自營商賣超 31.28 億元。在期貨市場上，外資今天在期貨交易淨口數爲 4505 口，未平倉合約口數降爲 17248 口。

元月 16 日台股集中市場外資買超較多的個股爲，群創、正文、星通、奇鋐、世紀鋼、大聯大、智原、芯鼎、詮欣、欣興；元月 16 日台股集中市場外資賣超較多的個股爲，開發金、新光金、中信金、華邦電、台新金、國泰金、第一金、彰銀、元大金、華航。

元月 16 日台股集中市場投信買超較多的個股爲，群創、華通、文曄、緯創、友達、旺宏、聯電、大聯大、聯強、美時、群光；元月 16 日台股集中市場投信賣超較多的個股爲，陽明、仁寶、國泰金、台積電、華航、元大金、富邦金、台新金、玉山金、永豐金。

元月 16 日台股集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、友達、聯電、永豐金、元大金、中信金、仁寶、遠東新、亞泥、華新；元月 16 日台股集中市場自營商賣超較多的個股爲，華邦電、長榮航、陽明、長榮、慧洋 - KY、華航、世紀鋼。