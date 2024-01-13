〈貴金屬盤後〉英美空襲胡塞組織 避險投資需求激增 黃金創12月中旬以來最大單日漲幅

黃金期貨價格周五 (12 日) 上漲，促使本周金價小幅上漲，因英美聯手空襲葉門胡塞武裝組織，回應該組織對紅海貨運船隻的襲擊，提升黃金作為避險投資的吸引力。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，英美對葉門的行動「即使不是大型火力衝突，也明顯加劇了衝突擴大的威脅。」

紐約商品交易所 2 月交割的黃金期貨價格上漲 32.40 美元或 1.6%，收每盎司 2051.60 美元。

根據道瓊市場數據，該上漲金額和漲幅為交易最活躍的黃金期貨價格自 12 月 14 日以來最大。本周黃金價格上漲近 0.1%。

英美周四聯合攻擊伊朗支持的葉門胡塞武裝組織十多個目標，以阻止該組織持續襲擊紅海商船。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，經過這些軍事攻擊行動後，本周稍晚交易日避險情緒十分強烈，激勵金價大幅走高。

然而，Ash 認為，周五全球股市隨著債券價格上漲，黃金似乎是從美國和中國疲軟的通膨數據中獲得暗示，而非因為最新的地緣政治衝突事件。

中國 12 月生產者物價指數 (PPI) 下降 2.7%，連續第 15 個月下降；美國 PPI 上月下降 0.1%，連續第三個月下降。

周四公布的數據顯示，美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 0.3%，創三個月來最大漲幅，但 Ash 認為，由於 PPI 低於預期，金價目前已上漲至創紀錄的周收盤價，「這表明黃金對聯準會 (Fed) 降息預期仍非常敏感。」

「儘管美國主導的紅海行動導致油價上漲，但債券交易員仍認為 2024 年通膨壓力將進一步緩解。」

Ash 表示，聯邦基金期貨目前在價格上反映今年 6 次降息，比聯準會本身預期的降息次數多了一倍。有鑑於此，「在 Fed 1 月會議之前，Fed 官員將做出更多抵制，黃金和其他利率敏感市場將出現更大波動。」

下一次會議定於 1 月 30 日至 31 日舉行。