〈台股盤前〉大選後台股回歸基本面 留意匯損影響與淡季效應

總統大選於上周六 (13 日) 結束，台股走勢將回歸基本面。法人認為，短線需留意去年第四季的匯損影響，以及今年第一季的傳統淡季效應，可能影響選後台股的短期走勢，不過長線仍然看好半導體業。

回顧上周五 (12 日) 台股表現，台股開低震盪，一度跌破 17500 點，盤中靠航運及 AI 族群撐盤一度翻紅，但追價無力承賣壓，終場跌 32.49 點，以 17512.83 點作收。台指期夜盤則小漲 5 點或 0.03%，終場收 17492 點。

法人認為，就短線而言，第一季為傳統淡季，台股行情缺乏基本面利多消息，且去年第四季新台幣強升至 30.735，匯損可能影響企業獲利狀況。不過就中長線來看，由於三黨對提升科技產業競爭力上有高度共識，「晶創台灣方案」將是外界關注焦點，看好半導體、IC 設計、網通與 AI 相關產業。

本周四 (18 日) 台積電將召開法說會，成為本周市場聚焦重點。台積電能否釋出正面消息，並激勵股價表現，進一步帶動台股大盤反彈，值得留意。另外，市場持續觀察美國的利率政策走向，也將牽動台股表現。

美股周五主要指數互有消長，道瓊指數下跌 118.04 點或 0.31%，收 37592.98 點；那斯達克指數上漲 2.58 點或 0.02%，收 14972.76 點；標普 500 指數上漲 3.59 點或 0.08%，收 4783.83 點；而費城半導體指數則下跌 14.57 點或 0.38%，收 4052.42 點。