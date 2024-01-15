現觀科新股掛牌大漲逾60% 中籤戶領7萬元大紅包

全球電信數據分析商現觀科技 (6906-TW) 今 (15) 日新股掛牌上市，承銷價 118 元，以 191 元開出，漲幅超過 60%，最高來到 197 元，相當於中籤的投資戶可拿到超過 7 萬元的年前大紅包。

現觀科去年合併營收 3.71 億元，改寫歷史新高紀錄，主要是因擁有全球領先的海量電信數據分析技術，具有全球第一個 5G NSA 和 5G SA 的地理定位平台，在全球電信開放架構 O-RAN 生態圈已占有一席之地。

現觀科指出，目前客戶遍及五大洲逾 20 個國家，包括世界第三大的印度電信業者 BhartiAirtel、中東第一大的 Saudi Telecom Company(STC)、亞洲電信巨擘新加坡電信 Singtel，以及全球首家採用 O-RAN 的日本樂天電信等，且客戶續約率接近 100%。

據愛立信全球行動趨勢報告，全球 5G 服務市場將以每年約 25.3% 的速度增長，至 2027 年達到約 3311.2 億美元規模，顯示 5G 市場應用蓬勃發展。

現觀科已成功開發並銷售全球首個 5G 網路優化軟體 CovMo™ 5G 網路定位優化行動智慧平台，電信業者無論採用 NSA 或 SA 架構，皆可通過 CovMo™進行網路優化與分析，降低網路營運成本，並實現電信數據變現。

隨著新客戶採用與既有客戶升級 5G 需求，現觀科看好，營運將持續具強勁動能。