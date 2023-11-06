全聯這款獨家國產土雞年賣百萬盒 進補旺季拚拓銷量

隨著時序進入進補旺季，連鎖超市龍頭全聯今 (6) 日宣布，攜手雲林縣政府、台灣土雞王凱馨實業共同推廣土雞大賞，儘管處在物價高漲時代，全聯看好，在大宗採購的優勢下，全年土雞銷售對比去年仍可成長約 20%。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯是全民超市，支持在地優質食材不遺餘力，其中，國產雞肉是全聯精肉類重點商品，去年在精肉類銷售占比與牛肉並駕齊驅，土雞更占整體的雞肉銷售達 40%，其中，在超市通路中由全聯獨家販售的桂丁土雞，為土雞類銷售冠軍，去年賣出超過百萬盒。

蔡篤昌強調，全聯是台灣農業最大的出海口，農業的大小事就是全聯的事。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣擁有有色肉雞場共 547 場、計 650 萬隻，是有色雞肉的生產大縣，從牧場到餐桌，皆經政府單位層層把關，並擁有在地直送的新鮮優勢。

凱馨董事長鄧進得曾獲全國第 31 屆十大神農獎，凱馨為善盡企業責任，提供符合 ESG 理念的產品，土雞大賞活動期間販售的凱馨雲林土雞系列產品，將提撥總盈餘 10% 做為執行預算。

凱馨實業契約養殖場分布於彰化以南，遠至屏東，自養年產量近 250 多萬隻，每年簽約合作雞場達 50-70 座，其中生產的國內獨家桂丁土雞，產量有超過 50% 供應全聯，也是國宴和星級飯店主廚愛用土雞雞種。

凱馨透露，今年為經營 30 餘年來最缺烏骨雞的一年，原因在於相對難飼養，且養殖成本較高。