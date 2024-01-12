鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至12.12元，預估目標價為259.56元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.45元下修至12.12元，其中最高估值20.86元，最低估值5.53元，預估目標價為259.56元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|20.86(20.86)
|22.29
|最低值
|5.53(5.53)
|7.97
|平均值
|12.46(12.73)
|17.41
|中位數
|12.12(12.45)
|19.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|60,980,000
|69,066,000
|最低值
|39,651,110
|49,347,140
|平均值
|50,509,240
|60,136,950
|中位數
|49,354,100
|59,896,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。