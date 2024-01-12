鉅亨速報 - Factset 最新調查：大江(8436-TW)EPS預估下修至9.55元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對大江(8436-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.8元下修至9.55元，其中最高估值10.29元，最低估值8.24元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|10.29(10.35)
|11.22
|最低值
|8.24(8.56)
|10.14
|平均值
|9.36(9.66)
|10.74
|中位數
|9.55(9.8)
|10.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|9,515,000
|10,192,000
|最低值
|8,664,000
|9,399,000
|平均值
|9,117,710
|9,828,000
|中位數
|9,141,000
|9,893,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.06
|13.17
|15.69
|17.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,432,514
|8,580,103
|8,223,851
|9,566,132
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8436/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。