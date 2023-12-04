〈焦點股〉防疫概念股漲勢再起 這3檔醫材股漲勢最凌厲

台股今 (4) 日創高後拉回百點，翻黑震盪，防疫概念股漲勢再起，醫材股漲勢最凌厲，合世 (1782-TW)、瑞基 (4171-TW)、ABC-KY(6598-TW) 齊攻漲停；原料藥廠松瑞藥 (4167-TW) 搭上抗生素題材，股價同步亮燈。

其他生技股表現同樣強勢，包含益安 (6499-TW) 盤中股價逼近漲停；亞諾法 (4133-TW)、生華科 (6492-TW) 拉出逾根停板；太景 - KY(4157-TW)、南光 (1752-TW)、大江 (8436-TW)、泰博 (4736-TW) 等表現也不俗。

中國近日爆發黴漿菌等呼吸道傳染病，帶動抗生素等藥物需求，松瑞藥為抗生素原料藥製造商，營運有望同步受惠，上周五 (1 日) 股價一度攻上漲停，創下近 10 個月新高，吸引外資大買 3540 張，今日再拉出一根漲停板，至 24.85 元，委買高掛近 1.8 萬張。

松瑞藥專注於培南類抗生素原料藥及製劑，近期因原廠默沙東產能吃緊，食藥署建議以國內藥廠為替代方案，松瑞藥廠列名其中，公司預期明年台灣將有一半的市佔、美國也有望成長 5 成，有機會中止營收連 3 年下滑。

合世為精密醫材製造廠商，為國際大廠代工生產血壓計、血糖儀等各類健康照護產品，其中，血壓計營收比重占逾 9 成，其餘為溫度計、額溫計、呼吸治療器、物化器等。

檢測試劑廠瑞基今年積極強化非人病市場，其中伴侶動物市場前三季業績顯著成長，展望明年，公司預期，隨著非人病市場成效逐步顯現，同時規劃相關行銷活動以及拓展新市場，有望對營運帶來正面效益。