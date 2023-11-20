〈大江集團法說〉和康生明年營收續拚雙位數成長 淨利率維持25%

大江 (8436-TW) 集團今 (20) 日召開法說，轉投資公司和康生 (1783-TW) 總經理陳敬亭表示，雖然今年受到中國經濟情勢影響，營收成長力道趨緩，不過仍看好產品認證齊全，明年營收雙位數成長、淨利率拚維持 25%。

陳敬亭坦言，中國市場除了經濟狀況不佳外，醫療器材產品也走向集中採購，也就是從自費走向健保的概念，此現象不僅讓產品單價下降、進口產品銷售也受到衝擊。

和康生目前在中國銷售牙科、醫美、眼科等產品，陳敬亭說，對牙科未來業績仍有信心，因為競品只有兩家中國本土產品，明年會透過展會增加曝光、兩岸醫生進行教育訓練。

醫美產品持續看好中國 14 億人口，目前僅 3000 萬人口也在做醫美，未來成長空間大，預期追求美麗、健康需求不減，不會因為經濟衰退就消失；眼科則是跟中國上市櫃公司合作，與對方的水晶體結合銷售。

其他市場銷售部分，陳敬亭表示，美國既有客戶明年會推出新產品，添營運新動能；東南亞近兩年找到合作夥伴，效益將陸續發酵。

整體來說，和康生雖然受到中國經濟衝擊，今年營收仍力拚成長雙位數；明年則維持雙位數成長，毛利率因為市場競爭者多、價格難以提升，毛利率拚維持；淨利率則維持 25% 左右。