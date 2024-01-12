鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至32.5元，預估目標價為496.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由31.52元上修至32.5元，其中最高估值42.98元，最低估值26.35元，預估目標價為496.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|42.98(42.98)
|41.9
|最低值
|26.35(26.35)
|28.73
|平均值
|32.17(32.02)
|35.68
|中位數
|32.5(31.52)
|35.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|591,773,400
|726,363,490
|最低值
|463,008,320
|493,208,690
|平均值
|533,428,150
|580,821,350
|中位數
|533,014,000
|574,792,590
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|19.78
|59.98
|35.76
|16.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
|351,330,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。