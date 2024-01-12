鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至41.24元，預估目標價為1250元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.72元下修至41.24元，其中最高估值46.45元，最低估值39.14元，預估目標價為1250元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 46.45(46.45) 53.3
最低值 39.14(39.14) 43.62
平均值 41.73(42.01) 48.67
中位數 41.24(41.72) 48.72

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 35,211,000 40,866,000
最低值 32,924,310 36,008,000
平均值 34,129,270 38,588,350
中位數 33,926,000 38,951,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.07 33.67 25.63 14.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 26,072,874 25,399,895 19,103,001 15,896,317

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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