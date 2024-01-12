鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至41.24元，預估目標價為1250元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.72元下修至41.24元，其中最高估值46.45元，最低估值39.14元，預估目標價為1250元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|46.45(46.45)
|53.3
|最低值
|39.14(39.14)
|43.62
|平均值
|41.73(42.01)
|48.67
|中位數
|41.24(41.72)
|48.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|35,211,000
|40,866,000
|最低值
|32,924,310
|36,008,000
|平均值
|34,129,270
|38,588,350
|中位數
|33,926,000
|38,951,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.07
|33.67
|25.63
|14.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,072,874
|25,399,895
|19,103,001
|15,896,317
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。