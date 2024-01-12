鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至16.73元，預估目標價為588.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.99元下修至16.73元，其中最高估值19.98元，最低估值14.88元，預估目標價為588.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 19.98(19.98) 21.7
最低值 14.88(15.47) 17.8
平均值 16.7(16.92) 20
中位數 16.73(16.99) 19.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 134,150,000 151,862,000
最低值 118,678,950 134,417,640
平均值 125,137,020 144,317,130
中位數 124,700,500 145,014,290

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.72 18.02 13.87 9.95
營業收入
(單位：新台幣千元)		 103,436,435 88,396,696 67,198,104 51,830,417

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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