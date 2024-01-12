鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至16.73元，預估目標價為588.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.99元下修至16.73元，其中最高估值19.98元，最低估值14.88元，預估目標價為588.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|19.98(19.98)
|21.7
|最低值
|14.88(15.47)
|17.8
|平均值
|16.7(16.92)
|20
|中位數
|16.73(16.99)
|19.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|134,150,000
|151,862,000
|最低值
|118,678,950
|134,417,640
|平均值
|125,137,020
|144,317,130
|中位數
|124,700,500
|145,014,290
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。