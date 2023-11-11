鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至15.07元，預估目標價為588.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.96元上修至15.07元，其中最高估值15.83元，最低估值14.39元，預估目標價為588.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.83
|18.08
|21.94
|最低值
|14.39
|14.88
|19.13
|平均值
|15.07
|16.87
|20.53
|中位數
|15.07
|17.04
|20.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|119,152,160
|138,360,700
|160,897,040
|最低值
|109,780,000
|116,710,000
|140,627,000
|平均值
|112,471,000
|126,615,580
|147,472,890
|中位數
|111,525,000
|125,099,130
|145,963,640
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。