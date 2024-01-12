外資選前押寶AI、航運軍工股 內外資聯手買緯創、廣達4.3萬張

台股今 (12) 日開低震盪，終場以 17512 點作收，下跌 32 點，17500 點失而復得，外資今日連二日買超台股，聯手內資大買 AI 指標股緯創 (3231-TW) 與廣達 (2382-TW)，共萬 4.3 張，並在選前押寶航運與軍攻股；外資反手棄中信金、台新金等金融股。

選前最後一個交易日，三大法人合計賣超 6.74 億元，其中，外資買超 27.36 億元、投信也站在多方，買超 8.19 億元、自營商賣超 42.3 億元。期貨方面，外資淨空單增加 1096 口至 2.64 萬口。

觀察外資今日操作，買超 AI 指標股緯創 2.5 萬張最多，廣達也有 1.2 萬張、一詮 1.2 萬張，另外奇鋐、英業達都有逾 5000 張；傳產股方面，回頭買超陽明 1.4 萬張、長榮 8962 張，漢翔、長榮航、亞翔等各 5000 餘張。

外資賣超方面，調節中信金 1.3 萬張最多，台新金 9217 張，其他集中在電子股，包含宏碁 1.2 萬張、聯電 8922 張、華邦電 8621 張、力積電 7225 張、鴻海、群創、南茂等。

投信買超前十名分別為宏碁、緯創、聯電、廣達、文曄、旺宏、中美晶、榮運、長榮、聯強；賣超前十名則分別為京元電子、欣興、華通、南亞科、康舒、仁寶、東元、華新科、台半、全新。