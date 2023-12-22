〈碳權交易〉中華電參與台灣碳權交易所首批碳權採購 兩大減碳策略達到淨零

中華電 (2412-TW) 參與台灣碳權交易所首批碳權採購，並於今 (22) 日國際碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式，由中華電董事長郭水義代表接受頒發首批碳權購買證明。郭水義表示，中華電積極響應政府 2050 年淨零排放政策，並持續推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，結合採購碳權，實現淨零排放目標。

中華電信推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，將運用 ICT 核心技術，自動收集 / 分析電力數據，即時掌握節能成效；導入 AI 及 Big Data 技術，智慧化分析與調控各類型網路設備 (含行動基地台) 用電，促成省電節能；解析障礙數據，預測基地台障礙機率，藉由預防性減障減少人員外派查修。

再生能源採購方面，中華電信已經簽署再生能源採購合約，目前正進行 CPPA(企業購電長期合約) 企業購電的洽商，達成 2040 年 100% 使用再生能源的目標。

郭水義指出，中華電關注氣候變遷與全球暖化，響應聯合國巴黎協定所設定的 1.5°C 氣候目標，並積極參與國內外淨零排放倡議，除了已經承諾 2040 年全面使用再生能源，以及通過 SBTi 的近期溫室氣體減量目標審查外，未來將藉由碳權的購買，推動產品及服務的碳中和，以實現淨零排放目標，展現減緩氣候暖化的決心，實踐以永續發展為基礎的國際標竿企業的願景。

中華電表示，未來隨著台灣碳權交易平台的啟動，中華電信將持續推動碳權的採購，優先運用於產品碳中和等之範疇三的減碳，也規劃申請自願減量專案取得碳權，適時參與國內碳權交易市場，助力國內產業 2050 年前達成淨零排放，呼應全球控制升溫 1.5°C 的減排路徑，實踐全球共同的氣候目標。

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