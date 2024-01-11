亞馬遜Airbnb與義大利法律管轄權之爭 法院顧問支持業者

歐洲最高法院一名顧問周四 (11 日) 表示，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Airbnb (ABNB-US) 無需遵守義大利要求其提供公司資訊的規定，因為它們已受所在愛爾蘭和盧森堡法律的約束。

這些公司與義大利政府之間的爭執涉及一項規定，該規定要求在義大利經營的線上服務提供者必須註冊並提交各種資訊並支付財務費用。如果不這樣做，將會受到處罰。

谷歌、亞馬遜和 Airbnb 隨後在義大利法院對該規則提出質疑，聲稱這違反了歐盟法規，該法規要求線上服務提供者僅受其總部所在地的規則約束，而被提供服務的國家必須避免運用其法律。

谷歌和 Airbnb 的歐洲總部都位於愛爾蘭，亞馬遜則位於盧森堡。美國線上旅遊服務供應商 Expedia (EXPE-US) 也反對提供資訊的要求。

義大利法院隨後向歐洲最高法院、位於盧森堡的歐盟法院（CJEU）尋求建議。

CJEU 總檢察長蘇普納 (Maciej Szpunar) 表示，法官應該支持科技公司。

他在一份不具約束力的意見中表示：「成員國不能對在其領土上經營但在另一個成員國設立的線上服務提供者要求一般和抽象的義務。」

法院大多會採納此類建議，並將在未來幾個月做出裁決。