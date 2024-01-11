EVOASIS插旗中油、國道服務區 快速拓電動車充電版圖

國內最大電動車充電服務商 EVOASIS(源點科技) 和台灣中油合作，即日起在中油 5 個大型據點提供充電服務，EVOASIS 表示，未來將與中油共同推動加油站轉型升級；不僅如此，EVOASIS 快速拓展全台服務版圖中，第二季也將完成 7 大國道休息站充電站建置，屆時國道將設有 50 個以上的 360KW 超充車位。

EVOASIS 表示，此次與中油合作的 5 站點包括林口工三站、桃園梅溪站、新莊站、雲林莿桐義和站、墾丁站，共設有 20 個充電車位，雙方接下來將完成中油 18 個直營據點的充電服務，提供超過 70 個充電車位。

EVOASIS 副董事長鄭旭捷說，EVOASIS 是國內最大的電動車充電服務商，擁有全台最多的 DC 快速充電站，並支援全系車款 (包含特斯拉) 充電、提供多種付款方式。

其中，SUPEROASIS 超級綠洲旗艦站配置 360KW 充電樁，可讓車主於 10 分鐘內補滿 250 公里以上的行駛里程，並可使 8 台以上的電動車同時充電。

而 EVOASIS 一般都會型超充站主要位於人口密集區及交通要道，配置 60/120/180KW 充電樁，主打據點多、快速充；目的地型充電則為 7-11KW 規格，適用於飯店、賣場、停車場等。

展望 2024 年，EVOASIS 目標全台 DC 快充突破 300 樁，AC 慢充達 800 樁，綜合型環島充電網絡將有 1400 個以上充電車位，其中，將於第二季完成 7 大國道休息站充電站建置，包括國 1 中壢服務區、國 3 西湖服務區 (北上＋南下)、南投服務區、關廟服務區 (北上＋南下)、國 6 東草屯休息站，屆時國道將有 50 個以上的 360KW 超充車位。

EVOASIS 充電服務董事長陶百群進一步說明，對燃油車車主來說，過去在油箱快見底時，看到中油的火炬標誌等於得救，雙方合作的重大意義是─讓加油站也能為電動車充電，EVOASIS 期許成為電動車主的綠洲，遍布全台、完全解決車主里程焦慮。

台灣中油油銷部副執行長張慧蘋表示，中油是台灣最大的能源供應商，擁有全台最多的加油站，而 EVOASIS 則是全台目前據點最多的充電站，擁有充電規劃、設備建置與軟體開發等一條龍式的充電服務，雙方將積極投入綠能發展，將加油站轉型為多元能源補給。