鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為84.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.63元，其中最高估值3.72元，最低估值-0.34元，預估目標價為84.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.72(3.72)
|8.11
|最低值
|-0.34(-0.34)
|1.39
|平均值
|1.51(1.56)
|5.3
|中位數
|1.63(1.69)
|5.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|67,856,920
|84,376,620
|最低值
|43,340,000
|52,465,000
|平均值
|52,842,430
|70,644,100
|中位數
|52,397,000
|69,930,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。