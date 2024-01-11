葛蘭畢200日線法則，哪些股票屬於多頭且正在低檔？

葛蘭畢法則是一套靠觀察均線和股價互動進而判斷，股價現階段是屬於多空哪個階段，若在多頭階段，股價回測均線就是支撐買點，若在空頭階段，股價反彈遇均線壓力是賣點。若運用 200 日線做大方向觀察的話，現階段台股，有哪些多空標的？

IC 設計的華東 (8110-TW) 從 2023 年 2 月中站上 200 日線後正式進入多頭循環，在多循環循過程中回測 200 日線支撐是判斷低檔買點，比如 1/10 的走勢。矽晶圓的合晶 (6182-TW) 從 2021 年 12 月的高點跌到 2022 年 10 月中低點後，到現在股價都沒有在跌破 2022 年 10 月中的低點，雖然股價目前在 200 日線下方，但 200 日線也未下挫，可判斷為底部的盤整。

被動元件的華新科 (2492-TW) 從 2023 年 2 月正式站上 200 日線後開始多頭走勢，從去年 12 月到目前為止是連續下跌回檔，在下方的 200 日線有機會是支撐。記憶體的南亞科 (2408-TW) 從 2023 年 1 月開始在 200 日線上的多頭循環，1/11 下跌回測 200 日線支撐，可判斷為多頭裡面的回檔低點。軍工的寶一 (8222-TW) 從 2023 年 10 月 18 日跌破 200 日線後，股價都壓抑在 200 日線下，200 日線也從上揚逐漸要走平，去年 11/27 和今年 1/10 兩次反彈碰 200 日線都遇壓力。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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