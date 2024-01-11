鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至15.02元，預估目標價為355元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.1元下修至15.02元，其中最高估值18.12元，最低估值13.1元，預估目標價為355元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|18.12(18.12)
|22.25
|最低值
|13.1(13.17)
|14.83
|平均值
|14.98(15.09)
|17.45
|中位數
|15.02(15.1)
|17.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|477,455,900
|561,785,350
|最低值
|426,058,000
|469,309,000
|平均值
|453,166,120
|505,981,330
|中位數
|454,717,620
|507,995,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.58
|10.32
|9.81
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
|268,131,397
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。