鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至15.02元，預估目標價為355元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.1元下修至15.02元，其中最高估值18.12元，最低估值13.1元，預估目標價為355元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 18.12(18.12) 22.25
最低值 13.1(13.17) 14.83
平均值 14.98(15.09) 17.45
中位數 15.02(15.1) 17.16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 477,455,900 561,785,350
最低值 426,058,000 469,309,000
平均值 453,166,120 505,981,330
中位數 454,717,620 507,995,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 12.58 10.32 9.81 8.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 384,443,308 314,670,796 282,605,493 268,131,397

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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