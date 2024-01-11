〈精英股臨會〉鍾依文續任董事長 新總座改由大巨集集團創辦人陳嘉生接任

精英 (2331-TW) 今 (11) 日股臨會完成董事全面改選後召開臨時董事會，推選出鍾依文續任董事長，另外，原總經理王金來請辭，董事會也決議委任大巨集集團創辦人陳嘉生接任新總座，此人事案預計明 (12) 日生效，也是精英 2 年多來首次高層人事異動。

精英指出，新總經理陳嘉生曾任職於宏碁 (2353-TW)、IBM 台灣分公司，曾擔任精英資深業務副總經理、中國北京訊宜創新電子董事長兼總經理、廈門燦坤實業股份有限公司事業部總經理、深圳三諾集團策略顧問、香港大巨集集團創辦人等職務，對精英過去發展有相當熟悉度。

精英今日股東臨時會改選 7 席董事，分別為大同公司 3 位代表人鍾依文、王明正、賴冠伶，以及獨立董事李金德、詹文雄、焦裕洲、陳明星。臨時董事會推選鍾依文為董事長、審計委員會推舉獨董陳明星為審計委員會召集人與主席、薪資報酬委員會推舉獨董李金德為薪資報酬委員會召集人與主席。

精英強調，董事會相信在董事長暨執行長鍾依文，以及總經理陳嘉生的帶領之下，精英會持續利用數位轉型優化內部營運，應對地緣政治與新興市場的製造轉型，並同步擴大創新，讓精英觸角更多元化，走有利於精英發展的路。

精英表示，新董事會成員目標一致，且各具備豐富專業背景，將於董事會決策中貢獻所長，支持精英多元布局、精實管理的策略，強化公司專業治理，並朝永續經營為目標共同努力。