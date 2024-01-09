景氣重返黃藍燈 市值型ETF、台股主動基金後市可期

台灣 11 月景氣燈號由藍燈轉為黃藍燈，綜合判斷分數跳升 4 分，來到近 15 個月新高。半導體產業復甦漸趨明朗，國際資金展開回流，元大投信指出，參考景氣燈號投資法，現階段黃藍燈為景氣轉折向上訊號，可透過持續具表現空間的市值型 ETF、台股主動基金，參與台股行情。

景氣燈號投資法是依據景氣循環週期的理論操作，由於藍燈代表景氣低迷、紅燈代表景氣榮景，實務操作上簡單來說就是「景氣相對低檔時進場加碼，等待景氣回升開始獲利」，本波景氣循環自 2022 年 11 月出現藍燈以來，截至 2023 年 8 月出現連 10 藍，黃藍燈二度亮燈，顯示景氣持續築底向上。

統計前四次景氣對策分數低點至復甦波段高點，加權股價指數表現強勢，含息報酬介於 16% 至 86.4%，本次景氣對策分數出現於 2023 年 2 月，目前僅回升至黃藍燈，隨去庫存接近尾端，企業下單逐漸回溫，AI 產業持續推動拉貨需求下，台股未來表現空間十分值得期待。

2023 年高股息投資表現亮眼，但市值型指數包括臺灣 50 指數全年含息報酬高達 29.3%，為歷史表現居前年度。元大投信說明，ETF 報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，而與成分股市值是否成長呈正相關，例如台積電 (2330-TW) 反映每股獲利能力 (EPS) 提升，過去十年市值從 2.7 兆元成長至 15 兆元，股價從 103 元躍升至近 600 元，是高股息 ETF 難以取得的投資成果。

統計近五年台股上漲年度，上市 50 大權值股市值年增率均逾 2 成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，根據國發會、IMF 等機構預測 2024 年全球貿易量成長回升，新興科技應用商機熱絡，供應鏈庫存水位趨向正常，有助出口動能。國內外主要機構預測 2024 年台灣經濟成長率可望逾 3%，優於 2023 年，可望創造台股走升動能。

元大投信表示，台股主動基金能視市場狀態主動調整基金持股，行情好的時候積極找尋最佳投資標的，行情有疑慮時靈活調整部位因應，有機會更能收獲台股動能，創造超額報酬，建議於景氣重返黃藍燈階段適時布局，參與台股企業營運成長行情。