ETF搶搭CES熱潮 00881、00770一次打包台灣、北美科技龍頭股

全球年度科技盛會國際消費性電子展 (CES) 將於美國時間 1 月 9 日起一連四天在拉斯維加斯登場，全球超過 3200 家科技廠參展，不僅台灣各大科技品牌的展演內容受到關注，投資市場中與科技相關的 ETF 也獲得投資人青睞，特別是上周甫公告預估配息金額的國泰台灣 5G + (00881-TW) 和國泰北美科技 (00770-TW)，00881 是台灣規模最大的台股科技主題 ETF，00770 則集結美股科技巨頭。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，00881 具備二大優勢，才能在 1 月除息的台股 ETF 中受到青睞，第一是科技力，00881 追蹤「台灣 5G+ 通訊指數」，其持股中有超過 8 成屬於 AI 與半導體相關供應鏈，包含 AI 伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF 載板、PCB、電源供應器等，成分股有台積電、聯發科、鴻海、台達電等各領域的領頭羊，涵蓋了半導體、AI、電動車等科技趨勢，是投資人長期投資台灣科技產業之首選，科技力驚人。

第二是填息力，台灣民眾熱衷配息，但要提醒，配息金額的高低其實大有學問，除了要參考當期及年化配息率，別忘記還有填息力才是大重點，00881 每年配息 2 次，觀察 2023 年的兩次配息紀錄，各花了 1 天和 7 天即迅速完成填息，讓投資人穩穩賺到股息收入，且標的指數去年含息報酬達 44.6%，大勝台灣加權股價指數的 30.7%，受惠於 CES 大展登場，近期相關話題題材都受到看好，可望帶動股價表現，在除息前進場，有機會資本利得和息收兩邊賺。

除了有台灣科技代表隊美名的 00881 引起投資人關注，另一檔蒐羅美股科技巨頭的國泰北美科技 (00770-TW) 也是人氣強強滾，2023 年追蹤標的指數含息報酬高達 61.3%，優於納斯達克 100 指數的 56.2%。

法人分析，不論是 00770 這次的預估配息金額，或換算成年化殖利率，表現都相當令人驚喜，且 AI 及半導體族群都是長線受到正向看好的題材，建議投資人近期可趁回檔進場。

00881 和 00770 兩檔重點科技主題型的 ETF 都將於 1 月 17 日除息，投資人只要於 1 月 16 日前買進，2 月 17 日農曆春節後就可見到紅包入袋。