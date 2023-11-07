〈環球晶法說〉Q3純益季增15% 前三季EPS 35.22元逼近去年全年

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今(7)日公告第三季財報，受惠持股世創股價上升挹注，帶動單季稅後純益達 55.4 億元，季增 15.7%，年增 8.4%，每股純益 12.73 元；前三季每股純益 35.22 元，接近去年全年的 35.31 元，也寫歷年同期新高。

環球晶第三季營收 173.8 億元，季減 2.9%，年減 3.7%，毛利率 36.6%，季減 1.1 個百分點，年減 7.1 個百分點，營益率 27.8%，季減 1.3 個百分點，年減 7.3 個百分點；稅後純益 55.4 億元，季增 15.7%，年增 8.4%，每股純益 12.73 元。

環球晶前三季營收營收 538.9 億元，年增 3.8%，毛利率 38.3%，年減 5 個百分點，營益率 29.9%，年減 6 個百分點；稅後純益 153.3 億元，年增 60.1%，每股純益 35.22 元。

環球晶表示，第三季營收受客戶持續調整庫存影響，毛利較上季略低，主要因折舊增加，但因持股世創 (Siltronic) 股票價格上升及其他營運績效帶動，單季 EPS 仍寫下歷年同期新高。

環球晶董事會也通過發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣 140 億元，計畫募集中長期資金，以充實營運資金、支應綠色投資計畫、購置機器設備等。