營運否極泰來，低位階與低價股的潛力！

2024 開年行情不順，目前的行情走法，雖然台股連續下跌後依舊見到承接買盤，但盤面結構上還是沒那麼強；筆者認為，從基期較低且股價表現抗跌之公司，較有抗風險及搭上輪動補漲的機會。



對於今年車用市場之看法為溫和復甦，成長力道雖不強勁，但反而有機會成為抗跌之族群；因近期行情明顯已反映 2024 年對於消費性電子觸底反彈之預期，因此諸多手機零件供應鏈廠皆有吸引資金進場；而在蘋果新機遭機構保守看待後，預期與消費性市場復甦機會搭上之標的，短期內較難再度因同樣利多而拉抬。 因此，溫和復甦之車用零件市場，預期有機會接棒成為走出復甦行情之類股之一。



這週 CES 展開跑，除了市場聚焦的 AI 應用以外，車載智慧座艙也是值得注意的焦點；今天來看看面板大廠 2409 友達。

目前自駕車發展趨勢下，車內智慧座艙的滲透率有非常大的成長空間，且也有很多能進一步發展的應用，像此次友達在室內車窗投影並結合人機整合、連網感應的部分吸引不少關注；題材面上具備一定利多。

友達在大約半年前，揭露 2023 Q2 財報的法說會後 ，股價直接大漲攻高，結果當時大漲後的價格，成為了那次法說會後至今，股價的最高點；後續還出現向下破底。



當時情況是友達連續 4 季虧損幅度擴大後，首見虧損減少，且對於產業下半年釋出正向看法，因而拉出長紅 K 棒；時間拉到現在來看，友達 Q3 虧損幅度更小，股價卻未能再拉高，其實與市場需求有更大關係。



面板廠的股價走勢與報價具高度關聯性，而其實 2023 年面板價格已經緩步反彈的好一大段時間， 到了 Q4 反而在整體市場需求還未見有效增溫，報價漲勢趨緩，甚至開始微幅下跌，自然影響了股價走勢。



從產業角度來看，中國面板廠動向對於報價力很強，目前幾大面板廠為了研究低迷之報價仍有擴大減產之動作，在供給端上的因素於今年確實有推升報價之利多。



需求部分，今年國際運動賽事帶動大尺寸面板需求的題材，預期屬短期效應；但消費性市場復甦之預期也是事實；同時因面板報價較難於短期快速轉跌後就轉為漲勢，預期接近 Q1 末時間點，需求端及供給端同步帶動下，有利報價重回漲勢，當虧損持續縮小並繳出獲利數字，預期後續仍有股價空間可期待，突破半年前高點應不是難事。



（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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