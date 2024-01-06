〈富邦謝年會〉總摸彩獎金逾1600萬元 期勉證券成第三家獲利百億子公司

富邦集團今 (6) 日於南港展覽館舉行謝年會，與 1.5 萬名員工同歡，富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興開場致詞時表示，截至 2023 年前 11 月，仍穩居金控獲利龍頭寶座，其中，富邦與日盛完成金金併後，持續發揮綜效與價值，期望證券能成為第三家獲利超越百億的子公司。

2023 年富邦集團謝年會分為北高兩場，除 6 日舉行的台北場，27 日並將於高雄展覽館舉行高雄場謝年會，總計約 1.86 萬名員工參加，總摸彩獎金逾 1600 萬元，總中獎機率約 52%，希望在農曆龍年前夕提前發紅包，慰勞辛苦一整年的富邦同仁。

蔡明興表示，回首 2023 年全球景氣受到國際通膨、升息壓力、地緣政治緊張所影響，動盪起伏，每項因素對金融業都是巨大挑戰。所幸在同仁的團結合作與努力不懈下，依舊繳出亮眼表現，各子公司營運穩健、屢創佳績。

蔡明興指出，2023 年 4 月，台北富邦銀行及日盛銀行、富邦證券及日盛證券、富邦期貨及日盛期貨順利合併，2022 年正式合併日盛金控，完成「金金併」第一階段任務，很高興能增加日盛 150 萬客戶，往後也將提供客戶更多元、優質的商品與服務。

蔡明興進一步表示，富邦證券與日盛證券合併以後，市占率提升到第二名，各項業務持續推進，今年獲利雖未創歷史新高，但也是歷史次高，期勉在同仁共同努力下，獲利能超過 100 億元，成為金控旗下第三家超越百億的子公司。

對於其他子公司表現，蔡明興說，北富銀連續 2 年獲利突破新高，同時與國內最大量販通路 Costco 合作推出信用卡，目前已發 200 多萬張，是發卡量最大的銀行，消費金額也相當可觀，此外，北富銀也連續第二年蟬聯亞洲最佳 ESG 銀行，並被 HR 雜誌評選為亞洲最佳雇主，這些都是非常大的榮耀。

蔡明興指出，富邦產險逐漸走出防疫險陰霾，持續設計新的商品，包括保障型及醫療型來滿足客戶需求，市佔率也蟬聯冠軍。

富邦金致力永續經營並重視企業社會責任，不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數 (DJSI World)」成分股，亦持續八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，並在「資訊揭露透明度、稅務政策、人權議題、勞工關係實踐指標」等 4 個評比項目的得分居全球保險業之首，ESG 表現深受肯定。期勉能秉持「誠信、勤儉、謙和」的三信條精神，落實「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，克服 2024 年種種挑戰，再創佳績！